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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Лукашенко допустил возобновление мирных переговоров по Украине осенью

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Мирные переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут возобновиться осенью этого года, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Возможно. Может, не в сентябре, чуть позже. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы. Франция, Германия", - сказал Лукашенко на встрече с журналистами в четверг в Минске. Его слова приводит госагентство БелТА.

"От этой войны материально теряют больше всего европейцы. А выгодополучателем является фактически одна страна", - подчеркнул президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, многие страны предлагают себя в качестве посредника в урегулировании украинского конфликта. Белоруссия же, по его мнению, не является посредником, поскольку конфликт происходит в общем для белорусов славянском доме.

"Я себя посредником никогда не считал. Я считаю, что это война в нашем доме. Украина и Беларусь, и Россия находятся, грубо говоря, в одной лодке, или на одном корабле, и из этого надо исходить", - сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко Белоруссия Украина
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