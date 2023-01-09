Канада договорилась с США о закупках 88 истребителей-бомбардировщиков F-35

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Канада согласовала с администрацией США и компанией Lockheed Martin соглашение о приобретении 88 истребителей-бомбардировщиков F-35, сообщает в понедельник Associated Press (AP).

Первые самолеты, как ожидается, поступят в Канаду в 2026 году, а на боевое дежурство эти F-35 должны встать в 2032-2034 годах.

Ранее канадское правительство выделило $15 млрд на закупки F-35 на замену устаревающим истребителям-бомбардировщикам F-18. При этом на всю программу эксплуатации F-35 должно уйти до $52 млрд. Эта сделка станет крупнейшей для ВВС Канады за более чем 30 лет.

AP напоминает, что Канада и США тесно сотрудничают в оборонной сфере и, в частности, ВВС двух стран вместе должны оборонять воздушное пространство над Северной Америкой.