Испания разместит в Литве системы ПВО NASAMS в дни саммита НАТО

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Испания разместит передвижные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) NASAMS в Литве на время саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, сообщили агентству BNS в посольстве Испании в Литве.

"Можем подтвердить, что Испания вносит свой вклад в обеспечение безопасности саммита НАТО в Вильнюсе с помощью пусковых комплексов ПВО NASAMS", - говорится в ответе дипмиссии журналистам.

Испанское воинское подразделение будет временно переброшено в Литву на время саммита из Латвии, где оно находилось в составе дислоцированного там международного батальона союзников.