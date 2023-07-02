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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Президент США в июле посетит саммит НАТО в Вильнюсе

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден отправится с 9 по 13 июля в турне в Европу, в ходе которого сначала прибудет в Британию, а затем отправится на саммит НАТО в Вильнюсе и в Хельсинки.

"Вначале президент Байден совершит поездку в Лондон на переговоры с королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком для дальнейшего укрепления близких отношений между нашими народами. Затем президент поедет в Литву в Вильнюс для участия в 74-м саммите НАТО с 11 по 12 июля", - говорится в заявлении Белого дома.

После саммита 13 июля Байден отправится в Хельсинки на саммит США и стран Северной Европы.

США Джо Байден НАТО
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