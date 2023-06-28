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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Президент Литвы прибыл в Киев с необъявленным визитом

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Литовский президент Гитанас Науседа прибыл в среду с необъявленным визитом в Киев, сообщает администрация президента Литвы.

Он планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским повестку саммита НАТО в Вильнюсе в июле, переговоры Украины о членстве в ЕС, помощь Литвы и ЕС Украине.

Накануне Литва подписала соглашение о покупке у норвежской компании Kongsberg и поставке Украине двух модернизированных пусковых систем NASAMS. "Они будут доставлены в Украину в самое ближайшее время", - сообщил Науседа во вторник вечером.

NASAMS - норвежский передвижной зенитный ракетный комплекс, относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия.

Гитанас Науседа Киев Литва Украина
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