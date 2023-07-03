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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

В НАТО заявили, что альянсу потребуются годы для исполнения нового плана по обороне

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Военному командованию НАТО потребуются годы, чтобы подготовить войска для выполнения новых планов по обороне и сдерживанию, заявил в понедельник председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

"Это потребует времени. Невозможно будет мгновенно добиться перемен. Нам для выполнения задачи потребуется немало лет. Каждая страна НАТО должна будет проделать работу", - приводит его слова агентство EFE.

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В то же время Бауэр заверил, что новые планы, тем не менее, даже до завершения работы над ними помогут альянсу эффективнее противостоять различным угрозам.

Бауэр пояснил, что планы, как ожидается, утвердят участники июльского саммита НАТО в Вильнюсе. "А после Вильнюса начнется реальная работа (...). Нам нужно будет принять меры, чтобы быть способными эти планы претворить в жизнь", - сказал он.

Ожидается, что новые планы будут предусматривать предоставление главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи дополнительных сухопутных сил, самолетов и кораблей.

НАТО
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