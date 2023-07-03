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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

В НАТО обещают избежать недооценки РФ при разработке оборонительных планов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Военное командование НАТО при разработке дальнейших оборонительных планов альянса адекватно оценит военный потенциал России, заявил в понедельник председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

"Мы продолжим относиться к России как к серьезной угрозе (...). Ее вооруженные силы все еще очень сильны", - приводят его слова западные СМИ.

"Нам никогда не следует недооценивать Россию и ее способность восстанавливать силы. Она в течение своей истории пару раз продемонстрировала, что умеет делать это", - добавил Бауэр.

Военачальник подчеркнул, что при разработке военных планов альянс будет ориентироваться на военные возможности, которые НАТО видела у России до начала спецоперации на Украине.

НАТО РФ
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