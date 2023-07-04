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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Венгрия обещает и дальше блокировать помощь Киеву, если он не снимет санкции с банка ОТП

Венгрия обещает и дальше блокировать помощь Киеву, если он не снимет санкции с банка ОТП
Фото: STR/NurPhoto via Getty Images

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Венгрия пригрозила дальнейшей блокировкой со своей стороны средств на вооружение Украины по линии ЕС, если Киев не исключит венгерский банк ОТП из списка компаний, поддерживающих Россию, заявил во вторник глава МИД страны Петер Сийярто.

"Наша позиция ясна: до тех пор, пока ОТП не будет исключен из этого списка, Венгрия не будет поддерживать какое-то финансирование внутри ЕС для поставок вооружений Украине", - сказал он на пресс-конференции.

Он указал, что речь идет не только о 500 млн евро, которые правительство страны уже заблокировало, но и о предложениях по помощи Украине в будущем. Сийярто подчеркнул, что доводы Киева в пользу того, чтобы банк был в этом списке, "смехотворны", по мнению Будапешта, и что сама финансовая организация следит за тем, чтобы ее участие в банковском секторе РФ не превышало 0,1%.

Венгрия ЕС Петер Сийярто Украина
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