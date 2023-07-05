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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

Telegraph сообщила, что Байден хотел бы видеть на посту генсека НАТО Урсулу фон дер Ляйен

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден настаивает на назначении на пост генерального секретаря НАТО председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет The Telegraph со ссылкой на свои источники.

"После того, как Белый дом отклонил кандидатуру министра обороны Великобритании на эту должность, предпочтительным кандидатом для Соединенных Штатов является председатель Европейской комиссии", - говорится в сообщении.

По словам одного из источников, "Байден и миссис фон дер Ляйен за последние годы установили прочные связи, укрепляя тесные трансатлантические контакты по вопросам Китая, Украины и климата".

Так, в настоящее время фон дер Ляйен "полагается на разведданные Вашингтона", отказываясь от информации, передаваемой ей европейскими разведывательными структурами, которые "неправильно оценили" начало Россией спецоперации на Украине, отмечает газета.

Лидеры НАТО не смогли достичь соглашения о преемнике нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга, говорится в публикации. В результате союзники договорились о продлении на год полномочий Столтенберга, он будет возглавлять Североатлантический блок до осени 2024 года.

Как пишет The Telegraph, Бен Уоллес "был фаворитом ряда государств-членов НАТО", на пост генсека, "но в отношениях с Вашингтоном, фактическим лидером альянса, существовала значительная напряженность из-за беспрецедентной поддержки британским министром Украины".

"Он в своей военной поддержке Киева, в том числе в отношении танков и крылатых ракет большой дальности, часто заходил дальше США" - отмечается в статье.

Джо Байден Урсула фон дер Ляйен НАТО
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