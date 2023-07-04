Байден рад продлению полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден во вторник приветствовал решение стран НАТО продлить еще на год полномочия генсека альянса Йенса Столтенберга.

"Я приветствую то, что НАТО продлит срок полномочий генсека Йенса Столтенберга еще на год. (...) Я рассчитываю на следующей неделе продолжить работу с ним по дальнейшему укреплению альянса - на саммите в Вильнюсе", - говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

По словам американского лидера, благодаря "уверенному руководству, опыту и рассудительности" Столтенберга альянс преодолел "наиболее серьезные трудности в европейской безопасности со времен Второй Мировой войны".

"Сегодня наш альянс более крепкий, сплоченный и целеустремленный, чем когда-либо", - добавил Байден.

Ранее во вторник Столтенберг подтвердил информацию, что страны альянса решили продлить срок его полномочий еще на год - до октября 2024 года.

На прошлой неделе Associated Press сообщило, что страны НАТО достигли предварительного соглашения о продлении полномочий генсека еще на год.

Ранее стало известно, что никто из возможных преемников Столтенберга на посту главы альянса, таких как премьер Дании Метте Фредериксен, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, премьер Испании Педро Санчес, не набрали подавляющей поддержки среди 31 страны-члена Североатлантического альянса. При этом в июне Столтенберг заверил, что не добивается продления срока пребывания на этом посту.

Столтенберг занимает пост генсека альянса с 2014 года. Срок его полномочий уже продлевали дважды. Вновь он истекал в 2022 году, однако из-за украинского кризиса он сохранил должность до конца сентября 2023 года.

Официальные выборы генсека НАТО не предусмотрены, альянс назначает его на основе консенсуса всех стран-членов альянса.