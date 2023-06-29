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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Бен Уоллес призвал рассмотреть возможность облегченного вступления Украины в НАТО

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - НАТО нужно рассмотреть вариант с упрощенным процессом приема Украины в альянс, заявил в четверг глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

"Я полагаю, нам несомненно нужно подумать над тем, чтобы пропустить План действий по вступлению в альянс", - приводят его слова британские СМИ.

"Но конечно, нам нужно быть реалистами в отношении того, что в НАТО входит 31 страна, и действовать нам надо вместе", - отметил министр.

Также, по его словам, до саммита НАТО в Вильнюсе 11 - 12 июля нельзя гарантировать, что удастся согласовать программу ускоренного вступления Украины альянс. Однако, добавил он, возможно, что за этот период получится устранить ряд препятствий для принятия Украины в НАТО.

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В свою очередь посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что страны альянса приближаются к консенсусу по вопросу того, что делать с желанием украинских властей вступить в НАТО. Она отметила, что предложение не задействовать План действий по вступлению в альянс – в случае Украины – является "одним из рассматриваемых вариантов".

В то же время, по данным западных СМИ, она не сообщала, будут ли сделаны какие-то конкретные объявления по этому поводу до саммита НАТО в июле.

На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году страны-члены альянса поддержали стремление Грузии и Украины вступить в организацию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что для этой цели альянс "поддерживает и помогает им на пути к дальнейшей евроатлантической интеграции, реформами, практической и политической поддержкой". Точных сроков, когда может состояться такое расширение альянса, в НАТО не называют. Столтенберг неоднократно заявлял, что на его взгляд Украина станет членом НАТО, но не в ближайшем будущем.

Накануне генсек выразил уверенность в том, что на предстоящем саммите НАТО стороны найдут общую позицию о перспективах вступления Украины в альянс.

Однако ранее в июне президент США Джо Байден высказался против облегчения пути вступления Украины в НАТО.

НАТО Великобритания Украина
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