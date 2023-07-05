В Японии разрешат экспорт небоевых машин с вооружением

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Правящая в Японии коалиция пришла к соглашению, что несмотря на действующий запрет на экспорт оружия, страна может поставлять за границу небоевые машины и суда, на которых установлено летальное вооружение, сообщает Kyodo News.

Об этом говорится в докладе, который составили законодатели от Либерально-демократической партии Японии и партии "Комэйто". При этом депутаты уточнили, что Япония может экспортировать транспорт, оборудованный летальным вооружением, странам, с которыми Токио сотрудничает в области безопасности. Его должны будут использовать для выполнения лишь определенных задач - спасательных операций, патрулирования, перевозки грузов, разминирования. У политиков остаются разногласия, можно ли разрешить экспорт боевых самолетов, созданных в Японии в сотрудничестве с другими государствами, в третьи страны.

Агентство отмечает, что правительство страны стремится смягчить принципы, регулирующие передачу военной техники и технологий, как для укрепления японской оборонной индустрии так и для поддержки Украины посредством поставки ей вооружений.

Конституция Японии запрещает экспорт летальных вооружений, за исключением тех, которые она разработает и будет производить в сотрудничестве с другими государствами: в таком случае поставки оружия будут идти через эти страны-партнеры.