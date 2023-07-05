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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

Сына экс-претендента на пост президента Белоруссии Бабарико приговорили к 8 годам колонии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Минский областной суд приговорил сыны бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Эдуарда к восьми годам колонии, сообщает в среду госагентство БелТА.

"Эдуарда Бабарико, сына бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, приговорили к восьми годам колонии. Бабарико-младший признан виновным в уклонении от уплаты налогов. Судебное разбирательство началось 22 мая 2023 года. Уголовное дело рассматривал Минский областной суд в выездном судебном заседании в помещении суда Минского района", - говорится в сообщении.

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Эдуарда Бабарико задержали вместе с отцом 18 июня 2020 года, с тех пор он находится в СИЗО. Он был главой предвыборного штаба Виктора Бабарико.

Виктор Бабарико с 2000 года был председателем правления "Белгазпромбанка". В этой должности проработал до 12 мая 2020 года, когда объявил о решении выдвинуться в кандидаты на пост президента Белоруссии. Вскоре экс-банкира обвинили в руководстве организованной преступной группой. По данным следствия, топ-менеджеры "Белгазпромбанка", действуя в интересах ряда коммерческих структур, с 2004 по 2020 год незаконно получали от представителей этих организаций денежные вознаграждения. Вину в инкриминированных преступлениях, в отличие от остальных фигурантов дела, Виктор Бабарико не признал.

Верховный суд Белоруссии 6 июля 2021 года приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы.

Виктор Бабарико Белоруссия Эдуард Бабарико
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