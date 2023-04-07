Экс-кандидата в президенты Белоруссии Цепкало заочно приговорили к 17 годам колонии

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Экс-претендент на пост президента Белоруссии на выборах 2020 года Валерий Цепкало приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, сообщила Генпрокуратура республики.

Также ему назначен штраф в размере 1000 базовых величин (37 тыс. белорусских рублей) с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Судом также удовлетворены исковые требования Генпрокуратуры в интересах администрации Парка высоких технологий (ПВТ) о взыскании с обвиняемого в ее пользу около 7 тыс. белорусских рублей.

"На основании представленных стороной государственного обвинения доказательств Цепкало признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем причинение ущерба в крупном размере, и получении взятки в особо крупном размере", - добавили там.

Сообщается, что судом признано доказанным, что Цепкало, "занимая должность директора администрации ПВТ, незаконно использовал свои служебные полномочия и расходовал денежные средства государственного учреждения в личных целях".

"Кроме того, установлено, что Цепкало систематически получал взятки в особо крупном размере в виде средств, которые перечислялись на его банковский счет в Республике Кипр, а также имущественных выгод - оплаты отдыха ему и его семье, строительства жилого дома, за выполнение в интересах представителя юридического лица действий, связанных со строительством объектов на территории ПВТ", - добавили в Генпрокуратуре.

Также отмечается, что в 2020 году Цепкало, зная о поступлении в Генеральную прокуратуру заявления о привлечении его к уголовной ответственности за получение взяток, покинул территорию страны. В ведомстве сообщили, что он "совершил ряд таких преступлений экстремистской направленности, как создание и руководство экстремистским формированием, дискредитация Республики Беларусь, пропаганда войны, клевета и публичное оскорбление Президента Республики Беларусь и другие".