Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Цепкало заочно приговорили к 17 годам колонии

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Экс-претендент на пост президента Белоруссии на выборах 2020 года Валерий Цепкало приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, сообщила Генпрокуратура республики.

Также ему назначен штраф в размере 1000 базовых величин (37 тыс. белорусских рублей) с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Судом также удовлетворены исковые требования Генпрокуратуры в интересах администрации Парка высоких технологий (ПВТ) о взыскании с обвиняемого в ее пользу около 7 тыс. белорусских рублей.

"На основании представленных стороной государственного обвинения доказательств Цепкало признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем причинение ущерба в крупном размере, и получении взятки в особо крупном размере", - добавили там.

Сообщается, что судом признано доказанным, что Цепкало, "занимая должность директора администрации ПВТ, незаконно использовал свои служебные полномочия и расходовал денежные средства государственного учреждения в личных целях".

"Кроме того, установлено, что Цепкало систематически получал взятки в особо крупном размере в виде средств, которые перечислялись на его банковский счет в Республике Кипр, а также имущественных выгод - оплаты отдыха ему и его семье, строительства жилого дома, за выполнение в интересах представителя юридического лица действий, связанных со строительством объектов на территории ПВТ", - добавили в Генпрокуратуре.

Также отмечается, что в 2020 году Цепкало, зная о поступлении в Генеральную прокуратуру заявления о привлечении его к уголовной ответственности за получение взяток, покинул территорию страны. В ведомстве сообщили, что он "совершил ряд таких преступлений экстремистской направленности, как создание и руководство экстремистским формированием, дискредитация Республики Беларусь, пропаганда войны, клевета и публичное оскорбление Президента Республики Беларусь и другие".

Цепкало в 1994 году был одним из руководителей предвыборного штаба Александра Лукашенко, работал первым заместителем министра иностранных дел, послом республики в США и представителем президента в парламенте. Является одним из создателей белорусского Парка высоких технологий, ставшего драйвером развития IT-сектора республики.

В 2020 году заявил о решении выдвигаться на пост президента Белоруссии. ЦИК отказал в регистрации Цепкало, а также экс-главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико. Цепкало было отказано в регистрации на основании недостаточного, по мнению ЦИК, количества достоверных подписей за его выдвижение. Против Цепкало возбудили уголовное дело, обвинив его в получении взятки, после чего политик уехал из страны. За границей он продолжил оппонировать властям Белоруссии.

Белоруссия Валерий Цепкало
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Саакашвили заявил, что умирает

Саакашвили заявил, что умирает

Продажи чипов в мире в феврале упали максимально за 14 лет

Прямые рейсы между Россией и Малайзией могут быть запущены к 2025 году

Прямые рейсы между Россией и Малайзией могут быть запущены к 2025 году

Цены на нефть завершили в плюсе третью неделю подряд

Китай ввел санкции против двух американских структур и их сотрудников

"Росатом" подпишет контракт на создание во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологии

"Росатом" подпишет контракт на создание во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологии

Что случилось этой ночью: пятница, 7 апреля

Израильские самолеты атаковали объекты ХАМАС на юге Ливана

Израильские самолеты атаковали объекты ХАМАС на юге Ливана

Пентагон расследует утечку секретных материалов по Украине

Израильская армия нанесла авиаудары по Газе после ракетного обстрела со стороны Ливана

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });