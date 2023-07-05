В Белом доме заявили, что следят за ситуацией с безопасностью на ЗАЭС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Вашингтоне внимательно следят за ситуацией с ее безопасностью на Запорожской АЭС, заявила на брифинге в среду журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы продолжаем пристально следить за условиями с безопасностью на ЗАЭС, мы делаем это уже давно", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

"Но никакой новой информации к настоящему моменту у меня нет", - добавила Жан-Пьер.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС достаточно напряженная и велика угроза диверсии со стороны украинских властей с катастрофическими последствиями.

В свою очередь, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что специалисты из его агентства внимательно следят за обстановкой на ЗАЭС в связи с заявлениями об угрозе диверсии, но в ходе недавних инспекций признаков минирования там не обнаружили.

"Я контактировал с экспертами постоянной миссии на ЗАЭС сегодня, всего несколько часов назад. Мы в курсе утверждений и заявлений обеих сторон. (...) В ходе недавних инспекций мы не зафиксировали каких-либо признаков минирования, но мы по-прежнему чрезвычайно насторожены", - сказал Гросси на брифинге в Японии, комментируя сообщения об угрозе диверсии на ЗАЭС.

Он подчеркнул, что сейчас "нельзя расслабляться", и пообещал регулярно информировать о ситуации на станции.

По словам Гросси, МАГАТЭ запросило доступ к еще ряду мест на ЗАЭС.