Глава "Росатома" отверг заявления Киева о якобы подготовке Россией подрыва ЗАЭС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев категорически отверг версию украинской стороны о том, что Россия готовит подрыв Запорожской АЭС.

"Надо быть законченным идиотом, чтобы готовить взрыв станции, когда у тебя там работает 3,5 тысячи человек непосредственно каждый день, да еще и очень значимая часть людей, собственно, приехавших со всей России, для того, чтобы помочь в этот момент и с технологическими вопросами на станции, и с вопросами ее безопасности, и с вопросом развития города Энергодар", - сказал Лихачев в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Видео с интервью выложено в телеграм-канале журналиста.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Два энергоблока в ремонте, три находятся в холодном режиме, еще один в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

С 1 сентября прошлого года на АЭС посменно дежурят несколько специалистов МАГАТЭ.

Накануне в заявлении агентства говорилось: "Эксперты МАГАТЭ за последние дни продолжали инспектировать ряд участков ЗАЭС, и не видели там мин или взрывчатки".