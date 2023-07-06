Что произошло за день: четверг, 6 июля

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- С утра доллар и евро в ходе торгов достигали своих максимумов с 28 марта 2022 года - выше 93 и 102 рублей соответственно. К вечеру рубль сумел отыграть значительную часть потерь, но завершил день в отрицательной зоне: курс доллара США составил 92,3 руб./$1, что на 1,3 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов, евро - 100 руб./EUR1 (+ 1 рубль). Курс китайского юаня вырос на 3,9 копейки - до 12,58 руб.

- Глава ЦБ призвала не строить теорий заговора о слабом рубле в интересах бюджета. По словам Эльвиры Набиуллиной, Центробанк готов к валютным интервенциям в случае рисков финансовой стабильности, однако сейчас таких рисков не наблюдается. Также она рассказала, что Банк России допускает повышение ключевой ставки, но пока не готов говорить, будет ли оно разовым или запустит цикл ужесточения денежно-кредитной политики.

- Уклонистам от службы в армии не разрешат сдать экзамен на водительские права. Таким гражданам будут недоступны и другие госуслуги по линии ГИБДД, в том числе замена водительского удостоверения или регистрация автомобиля.

- "Газпром" пригрозил Киеву разрывом любого сотрудничества за арбитражные разбирательства.

- В законодательство введут термин "цифровые валюты иностранных государств".

- Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) запустила свой аналог Twitter - приложение Threads - на день раньше запланированного срока. Почитать подробности можно в нашем обзоре.

- Компьютерные игры с 2025 года будут делить на категории по содержанию. Соответствующий законопроект, в качестве задачи которого заявлена защита психологического здоровья граждан, подготовило Минэкономразвития.

- Кандидатуры на пост мэра Москвы выдвинули 12 человек. Шесть из них - самовыдвиженцы, остальные шесть, в том числе Сергей Собянин, представлены от политических партий.