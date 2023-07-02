Илон Маск объявил об ограничениях на чтение постов в Twitter

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Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Владелец Twitter Илон Маск сообщил о новых правилах, действующих в социальной сети, которые устанавливают "временные ограничения" на количество постов, доступных для чтения за день. Об этом пишет ABC News.

Он объявил, что верифицированные пользователи соцсети смогут просматривать не более 10 тысяч сообщений в день, а для непроверенных аккаунтов устанавливается ограничение в 1000 постов. Новые пользователи Twitter, не прошедшие проверку, смогут прочитать только 500 сообщений за день.

Ранее в субботу Маск дважды писал о подобных лимитах, каждый раз повышая количество постов, доступных для ежедневного чтения. До этого многие пользователи Twitter пожаловались на сбои в работе соцсети.

Маск купил сервис микроблогов за $44 млрд в прошлом году. Объявленная в апреле сделка была закрыта только в конце октября после долгих разбирательств между сторонами.