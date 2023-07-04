WSJ сообщила о планах Meta запустить аналог Twitter с 6 июля

В App Store уже появилась страница Threads - приложения Instagram

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Американская Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) в четверг 6 июля планирует запустить сервис микроблогов Threads, пишет The Wall Street Journal.

В магазине приложений App Store уже появилась страница Threads, где оно заявлено как "приложение Instagram (информационный ресурс запрещенной в РФ организации - ИФ) для текстовых бесед". По данным WSJ, там также было указано, что запуск приложения ожидается в четверг. Ожидается, что Threads задействует базу пользователей Instagram.

Эксперты в сфере социальных сетей, мнение которых приводит газета, считают новое приложение значимым конкурентом Twitter.

"На мой взгляд, в сфере микроблогов действительно появится новый крупный игрок, но далеко не факт, что победителем будет Meta", - считает главный директор по продуктам Mozilla, бывший топ-менеджера Twitter и Meta Стив Тейшейра.

Mozilla критиковала подходы крупных технологических компаний к управлению соцсетями и называла индустрию недееспособной. По мнению Тейшейры, нехватка доверия со стороны пользователей может негативно отразиться на популярности Threads.

По прогнозам Insider Intelligence, рекламные доходы Twitter в 2023 году составят $3 млрд. Отчетность за 2022 год не публиковалась, поскольку компания стала частной. В 2021 году соцсеть получила $4,51 млрд.

Выручка сервиса микроблогов Meta должна быть не меньше, полагает работающий в Кремниевой долине продакт-менеджер, экс-сотрудник Meta, Pinterest и Twitter Саянтан Мукхопадхьяй. У Meta больше пользователей и рекламодателей, а ее рекламные инструменты и продукты эффективнее, благодаря чему она наверняка сможет показывать более дорогую рекламу пользователям, круг которых шире, отметил он.

Если запуск Threads действительно состоится в четверг, это может стать идеальным моментом для того, чтобы выиграть от негативной реакции пользователей в отношении Twitter, указывает MarketWatch. В понедельник Twitter объявила, что сделает платным популярный инструмент TweetDeck, чем вызвала массовое недовольство пользователей. 2 июля владелец сервиса Илон Маск сообщил, что временно ограничит количество постов, доступных для чтения в сутки.

Ранее сообщалось, что Meta ведет переговоры для привлечения телеведущей Опры Уинфри и Далай-ламы в качестве пользователей нового приложения, которому внутри компании присвоили кодовое название "Project 92".

О планах Meta создать аналог Twitter стало известно в марте 2023 года.