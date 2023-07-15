Премьер Грузии обвинил Киев в попытках переключить внимание России на его страну

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили высказал мнение, что повышенное внимание украинских властей к внутриполитическим событиям в Грузии является непонятным.

Также Гарибашвили считает необоснованным решение украинских властей отправить грузинского посла из Киева в Тбилиси для консультаций в связи с требованием перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на Украину для лечения.

"Более двадцати миллионов украинцев за прошедший год покинули свои дома, потеряны 20% территорий и Украине нанесен ущерб, оцениваемый в более чем триллион долларов. Это трагедия. Поэтому для меня непонятно, почему в этом положении у украинского руководства остается время концентрироваться на наших внутриполитических вопросах", - сказал он журналистам.

Комментируя обращение Верховной рады Украины к грузинскому руководству о направлении Саакашвили на лечение за границу, Гарибашвили отметил, что оно является "одним из составляющих украинской политики в отношении Грузии". "Они хотят видеть в Грузии власть, которая станет проводить их интересы, чтобы отвлечь внимание России на другое направление и на другой фронт, но мы этого не допустим", - подчеркнул премьер.

По его словам, аналогичное обращение о направлении Саакашвили на лечение в одну из стран ЕС в Тбилиси получили и от группы европарламентариев. Он также призвал европарламентариев извиниться перед грузинским народом и государством "за распространяемую ложь, что якобы грузинские власти отравили Саакашвили".

Кроме того, Гарибашвили сообщил, что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским и привел ему аргументы, касающиеся сведений о причастности украинских официальных лиц к тайному пересечению Саакашвили грузинской границы, однако реакции Киева не последовало.