На Мангистауском атомном энергетическом комбинате завершен ремонт энергоблока №1

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - На Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) завершены ремонтные работы на энергоблоке №1, сообщила пресс-служба МАЭК в воскресенье.

"В 04:11 утра 9 июля блок включили в работу, а уже днем в 15:25 его загрузили до 150 МВт", - говорится в сообщении.

В настоящий момент суммарная генерация комбината составляет 565 МВт. Ограничений по снабжению энергоресурсами бытовых потребителей Актау и населенных пунктов области нет.

Вечером 3 июля на МАЭК из-за резкого увеличения подпитки на котле произошла вынужденная остановка энергоблока №1. Из-за аварийного отключения энергоблока произошел наброс мощности на транзитную ЛЭП 220 кВ Актау - Атырау - Уральск - ЕЭС России, в результате сработала противоаварийная автоматика с отключением линий 220 кВ Тенгиз - Бейнеу. Как следствие, энергосистема Мангистауской области перешла на изолированную работу с понижением частоты и отключением потребителей.

Далее развитие аварии перешло на Атырауский энергоузел с выведением в изолированную работу (от транзитной ЛЭП 220 кВ) электростанций "Тенгизшевройла" (оператор разработки месторождения Тенгиз), NCOC (оператор Кашагана), Атырауской ТЭЦ, Атырауского НПЗ, КТК-К, половины города Атырау и районов области.

Ряд промышленных объектов в Атырауской области был переведен на резервные источники питания.