Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

На Мангистауском атомном энергетическом комбинате завершен ремонт энергоблока №1

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - На Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) завершены ремонтные работы на энергоблоке №1, сообщила пресс-служба МАЭК в воскресенье.

"В 04:11 утра 9 июля блок включили в работу, а уже днем в 15:25 его загрузили до 150 МВт", - говорится в сообщении.

В настоящий момент суммарная генерация комбината составляет 565 МВт. Ограничений по снабжению энергоресурсами бытовых потребителей Актау и населенных пунктов области нет.

Вечером 3 июля на МАЭК из-за резкого увеличения подпитки на котле произошла вынужденная остановка энергоблока №1. Из-за аварийного отключения энергоблока произошел наброс мощности на транзитную ЛЭП 220 кВ Актау - Атырау - Уральск - ЕЭС России, в результате сработала противоаварийная автоматика с отключением линий 220 кВ Тенгиз - Бейнеу. Как следствие, энергосистема Мангистауской области перешла на изолированную работу с понижением частоты и отключением потребителей.

Далее развитие аварии перешло на Атырауский энергоузел с выведением в изолированную работу (от транзитной ЛЭП 220 кВ) электростанций "Тенгизшевройла" (оператор разработки месторождения Тенгиз), NCOC (оператор Кашагана), Атырауской ТЭЦ, Атырауского НПЗ, КТК-К, половины города Атырау и районов области.

Ряд промышленных объектов в Атырауской области был переведен на резервные источники питания.

Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Йеллен заявила, что сотрудничество США и КНР способствовало бы решению глобальных проблем

Йеллен заявила, что сотрудничество США и КНР способствовало бы решению глобальных проблем

В Думу внесены поправки об инвестиционном вычете для ряда региональных проектов

Россия заняла пятое место по импорту томатов из Турции в январе-июне

Максим Басов уйдет с поста гендиректора "СУЭКа"

Максим Басов уйдет с поста гендиректора "СУЭКа"

На "Мосбирже" доллар подешевел на 1,05 рубля, евро подорожал на 35 копеек

Число рабочих мест в США в июне выросло слабее прогнозов

Число рабочих мест в США в июне выросло слабее прогнозов

Утильсбор на ввозимые в РФ для перепродажи авто с 1 августа вырастет в 1,7-3,7 раза

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });