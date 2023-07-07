Демократы конгресса США представят поправку о запрете поставок кассетных боеприпасов Киеву

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Представители Демократической партии в конгрессе США намерены представить поправку в закон о национальной обороне, которая предусматривает запрет на передачу кассетных боеприпасов Украине, сообщает Politico со ссылкой на предлагаемый документ.

"Невзирая на любые другие положения закона, кассетные боеприпасы не могут быть военной помощью, не может быть выдана лицензия на экспорт кассетных боеприпасов, и никакие кассетные боеприпасы или технологии кассетных боеприпасов нельзя продавать или передавать", - говорится в тексте проекта поправки.

Отмечается, что предложение представят члены палаты представителей от штатов Миннесоты и Калифорнии Ильхан Омар и Сара Джейкобс.

"Если США собираются стать лидером в области международных прав человека, мы не должны участвовать в нарушениях прав человека. Мы можем поддерживать народ Украины, при этом выступая против нарушений международного права", - сказала Омар изданию.

По данным Politico, вместе с тем большинство республиканцев в сенате и палате представителей поддерживают передачу таких боеприпасов Киеву.

Накануне заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что администрация президента США Джо Байдена активно обсуждает идею поставки Украине кассетных боеприпасов. Со своей стороны, Associated Press со ссылкой на знакомые с ходом обсуждения источники сообщило, что решение о передаче Киеву таких боеприпасов уже принято, и США официально объявят об этом позже в пятницу. По данным агентства, речь пойдет о передаче нескольких тысяч таких боеприпасов в рамках очередного пакета военной помощи Украине.

В сообщении указывается, что США направят Киеву специальные кассетные боеприпасы, у которых снижен риск того, что они не будут разрываться. Предполагается, что, таким образом, подобные снаряды будут представлять меньше угрозы мирным жителям.

В конце июня CNN сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов. По данным источников, в ближайшее время ожидается окончательное решение Белого дома по этому вопросу. В случае одобрения боеприпасы могут включить в новый пакет военной помощи Украине уже в июле, отмечали собеседники телеканала.

Кассетные боеприпасы впервые применили в ходе Второй мировой войны. Это класс оружия, включающий ракеты, бомбы, реактивные и артиллерийские снаряды, которые разрываются в воздухе и разбрасывают более легкие бомбы на большой площади.