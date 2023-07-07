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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Белый дом считает оправданной передачу кассетных боеприпасов Украине

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - США, принимая решение о передаче кассетных боеприпасов Украине, учли, что у Вашингтона в арсеналах сейчас мало некассетных снарядов, заявил на брифинге советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Нам необходимо придумать альтернативный вариант, который можно будет использовать до тех пор, пока мы не будем в состоянии передавать дополнительные некассетные боеприпасы", - сказал он и добавил, что США наращивают производство некассетных боеприпасов, однако это длительный процесс.

Салливан дал понять, что решение о передаче кассетных боеприпасов принято, и пообещал, что позднее подробности раскроет Пентагон.

Советник сообщил, что украинская сторона дала США письменные заверения о том, что будет применять кассетные боеприпасы "осторожно", чтобы минимизировать риски для мирных жителей. Также он отметил, что США перед принятием решения активно консультировались с союзниками.

Джейк Салливан Пентагон США Украина
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