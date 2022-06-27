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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Белавиа спустя 10 лет возобновляет прямые рейсы во Внуково

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Белорусский национальный перевозчик "Белавиа" возобновляет прямые рейсы в международный аэропорт "Внуково" в Москве, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Летим с 15 июля. Рейсы будут выполняться 3 раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении

"Внуково станет третьим аэропортом Москвы, куда мы летаем. На данный момент Belavia выполняет рейсы в аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево", - отметили в компании.

Авиакомпания "Белавиа" открыла международный рейс по маршруту Минск-Москва с прилетом в аэропорт "Внуково" в апреле 2010 года. С конца сентября 2011 года выполнение рейса по этому маршруту было прекращено в рамках оптимизации расписания полетов.

Белавиа Белоруссия Внуково
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