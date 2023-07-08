В Финляндии заявили о новом измерении в отношениях с РФ на фоне закрытия генконсульства

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) считает закрытие Россией генконсульства в Санкт-Петербурге новым измерением в обострившихся отношениях с восточным соседом.

"Решение России о высылке девяти сотрудников посольства Финляндии в Москве в ответ на высылку сотрудников посольства России в Хельсинки соответствовало ожиданиям. Но объявление о закрытии генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге стало совершенно новым открытием. Это больше не ответная мера для Финляндии, Россия открыла совершенно другое измерение", - приводит в субботу его слова газета Helsingin Sanomat со ссылкой на агентство новостей STT.

Президент отказался комментировать готовящиеся Финляндией контрмеры. Между тем СМИ Финляндии не исключили, что одной из таких мер может стать закрытие консульства России на Аландских островах. В связи с этим Ниинистё сказал: "Готовятся контрмеры, и последствия для положения российского консульства на Аландских островах еще предстоит увидеть".

"Мы должны помнить, что консульство на Аландских островах довольно маленькое и, по-видимому, в значительной степени полагается на консульство в Турку в своей деятельности", - добавил президент.

Россия содержит на Аландских островах консульство, в компетенцию которого, кроме консульских функций, входит проверка проведения в жизнь обязательств о демилитаризации Аландских островов.

6 июля в МИД РФ заявили, что Россия отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге и высылает девять сотрудников финского посольства в РФ.