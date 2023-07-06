Россия отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге

Флаг Финляндии у здания посольства в Москве Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге и высылает девять сотрудников финского посольства в РФ, сообщили в МИД России.

"Посол (Финляндии - ИФ) был уведомлен, что в связи с высылкой в июне этого года из Финляндии девяти представителей российских загранучреждений в этой стране "persona non grata" объявлены девять сотрудников посольства Финляндии в Российской Федерации и финского генконсульства в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, послу Финляндии "заявлено, что в числе ответных мер на конфронтационные действия финских властей российской стороной принято решение об отзыве с 1 октября своего согласия на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге".