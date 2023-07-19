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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Финляндия отзывает согласие на работу российского генконсульства в Турку

Финляндия отзывает согласие на работу российского генконсульства в Турку
Фото: Picture alliance/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Власти Финляндии отзывают разрешение на работу генерального консульства РФ в городе Турку с 1 октября 2023 года, говорится в заявлении канцелярии финского президента.

"Президент и министерский комитет согласились, что Финляндия ответит на действия России отзывом согласия на работу ее генерального консульства в Турку с 1 октября 2023 года", - говорится в заявлении, опубликованном в среду.

Финский МИД уведомил о решении посла РФ, отмечается в документе.

В нем отмечается, что президент Саули Ниинисте и министерский комитет по внешней политике и политике безопасности рассмотрели ситуацию с дипломатическими миссиями Финляндии и России. По их мнению, объявление России о закрытии финского генерального консульства в Санкт-Петербурге с 1 октября 2023 года стало асимметричным ответом на решение Финляндии о высылке дипломатов, принятом ранее.

Также власти страны планируют провести юридическую экспертизу особого статуса Аландских островов в Балтийском море. В рамках этого анализа будет обсуждаться статус российского консульства в Мариехамне - главном городе на островах.

Россия содержит на Аландских островах консульство, в компетенцию которого, кроме консульских функций, входит проверка проведения в жизнь обязательств о демилитаризации этих островов.

Финляндия Турку
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