Российские военные заявили о новых нарушениях протоколов деконфликтации в небе над Сирией

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что зафиксировали в Сирии девять полетов беспилотников возглавляемой США коалиции в районе, закрытом из-за российско-сирийских авиационных учений.

"Кроме того, зафиксировано шесть недеконфликтованных полетов двух самолетов Typhoon, двух самолетов Rafale и двух самолетов F-16 "коалиции", - заявил в субботу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Гуринов.

Он отметил, что российская сторона в очередной раз выражает обеспокоенность систематическими нарушениями протоколов деконфликтации со стороны возглавляемой США коалиции.

Накануне в ЦПВС заявили о рисках для авиации коалиции в Сирии в случае несогласованных полетов.

США в четверг и в пятницу выступали с обвинениями в адрес российских летчиков в Сирии, утверждая, что они проводили "небезопасные маневры в отношении американских беспилотников".

Командующий военно-воздушными силами Центрального командования (CENTCOM) США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич сказал, что в четверг американский беспилотник MQ-9 Reaper выполнял миссию по уничтожению объектов ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ - ИФ) в Сирии, когда приблизились российские истребители. По словам Гринкевича, "один из российских самолетов начал сбрасывать парашютные сигнальные ракеты перед американским беспилотником, вынудив его совершить маневры уклонения".

Вооруженные силы Франции на своей странице в соцсетях также выступили с обвинениями в адрес российских летчиков, утверждая, что истребители Су-35 "непрофессионально взаимодействовали" с двумя французскими самолетами Rafale, которые выполняли задание вблизи иракско-сирийской границы в четверг.

По утверждению французских военных, их истребители "были вынуждены маневрировать, чтобы избежать риска несчастного случая".

Между тем в четверг военные РФ обвинили возглавляемую США коалицию в нарушении границ района в Сирии, закрытого для полетов из-за российско-сирийских авиационных учений.

Ранее военные РФ сообщили, что 5 июля в Сирии начались шестидневные российско-сирийские авиационные учения. В ходе маневров запланирована отработка совместных действий авиации, сил противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы при отражении ударов средств воздушного нападения.