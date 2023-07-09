Российские военные снова обвинили ВВС США в нарушении воздушного пространства Сирии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что вновь зафиксировали в Сирии полеты летательных аппаратов возглавляемой США коалиции в районе, закрытом для полетов из-за российско-сирийских авиационных учений, зафиксированы также нарушения в районе Эт-Танф.

"За прошедшие сутки в районе Эт-Танф зафиксировано четыре нарушения воздушного пространства САР двумя парами истребителей F-16 "коалиции", - заявил в воскресенье заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов.

"За сутки зафиксировано 12 случаев нарушений со стороны беспилотных летательных аппаратов так называемой "международной антитеррористической коалиции", из них восемь - в районе, закрытом для воздушных полетов в связи с проведением на севере Сирии совместных российско-сирийских учений", - сообщил он.

Гуринов также заявил, что за первое полугодие 2023 года зафиксировано 1602 нарушения воздушного пространства Сирии со стороны коалиции США в районе Эт-Танф.

Эт-Танф - приграничный населенный пункт в провинции Хомс, в 23 км от него находится военная база международной коалиции.

7 июля российские военные заявили о рисках для авиации американской коалиции в Сирии в случае несогласованных полетов.

США в четверг и пятницу выступали с обвинениями в адрес российских летчиков в Сирии, утверждая, что они проводили "небезопасные маневры в отношении американских беспилотников".

Командующий военно-воздушными силами Центрального командования (CENTCOM) США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич сказал, что в четверг американский беспилотник MQ-9 Reaper выполнял миссию по уничтожению объектов ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ - ИФ) в Сирии, когда приблизились российские истребители. По словам Гринкевича, "один из российских самолетов начал сбрасывать парашютные сигнальные ракеты перед американским беспилотником, вынудив его совершить маневры уклонения".

Вооруженные силы Франции на своей странице в соцсетях также выступили с обвинениями в адрес российских летчиков, утверждая, что истребители Су-35 "непрофессионально взаимодействовали" с двумя французскими самолетами Rafale, которые выполняли задание вблизи иракско-сирийской границы в четверг.

По утверждению французских военных, их истребители "были вынуждены маневрировать, чтобы избежать риска несчастного случая".

Между тем в четверг военные РФ обвинили возглавляемую США коалицию в нарушении границ района в Сирии, закрытого для полетов из-за российско-сирийских авиационных учений.

Ранее военные РФ сообщили, что 5 июля в Сирии начались шестидневные российско-сирийские авиационные учения. По их словам, в ходе маневров запланирована отработка совместных действий авиации, сил противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы при отражении ударов средств воздушного нападения.