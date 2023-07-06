CША обвинили российских летчиков в Сирии в небезопасных маневрах

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Центральное командование США заявило, что российские истребители в Сирии применили небезопасные маневры в отношении американских беспилотников в небе Сирии, чтобы воспрепятствовать им выполнять задачи, сообщил телеканал CNN.

Как следует из сообщения, три российских истребителя перехватили три беспилотника MQ-9 Reaper ВВС США на северо-востоке Сирии в среду утром. Командующий военно-воздушными силами Центрального командования (CENTCOM) США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич утверждал, что российские самолеты сбросили несколько парашютных сигнальных ракет перед беспилотниками, а "один российский пилот расположил свой самолет перед MQ-9 и включил форсажную камеру, тем самым снизив способность оператора безопасно управлять беспилотником".

Он назвал маневр российских истребителей против беспилотников "небезопасным и непрофессиональным".

Беспилотники "отслеживали цели ИГИЛ" (запрещенная в РФ террористическая структура) в Сирии, пишет телеканал со ссылкой на американских чиновников.