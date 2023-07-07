Орбан отметил роль Сербии и Венгрии в избавлении ЕС от сотен тысяч нелегалов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Действия, предпринятые вовремя Сербией и Венгрией, помогли не допустить в Европу значительно большее число нелегалов, чем в итоге пришлось принять европейским странам, заявил в эфире сербского телеканала РТС венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Эти две страны защищают внешние границы ЕС. Из 330 тысяч нелегалов, которые не смогли попасть в Венгрию, 270 тысяч были остановлены на венгерской границе с Сербией", - заявил он и поблагодарил президента Сербии Александра Вучича за сотрудничество.

"Без Сербии и Венгрии в Австрии, Германии, Нидерландах было бы на сотни тысяч иммигрантов больше, чем сейчас", - отметил Орбан.

Он подчеркнул, что никто не может ступить на территорию Венгрии без запроса о предоставлении убежища. По его словам, в этой сфере Венгрия создала эффективную систему, которая заменила неэффективную систему Брюсселя.

Лидеры Австрии, Венгрии и Сербии Карл Нехаммер, Орбан и Вучич 7 июля провели встречу в Вене.

Миграционный кризис в Европе начался в конце 2014 - начале 2015 года. Тогда в ряд европейских стран незаконно прибыли более миллиона иммигрантов и беженцев, что негативно отразилось на ряде стран, которые оказались неспособными справиться с таким наплывом людей. Кроме того, это вызвало раскол в ЕС по поводу того, как быть дальше с этими переселенцами.

Один из маршрутов движения иммигрантов пролегал через Сербию и Венгрию, власти которой были вынуждены значительно укрепить границу.