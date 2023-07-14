Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Парламентские выборы в Нидерландах пройдут 22 ноября

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Всеобщие выборы запланированы в Нидерландах на 22 ноября, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление уходящего в отставку кабинета министров. Эта дата назначена по рекомендации главы МВД Ханке Брюинс Слот.

При выборе даты правительство учитывало сроки, необходимые для подготовки партиям, возможности муниципалитетов и подготовку избирательного совета.

10 июля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что собирается уйти из политики после всеобщих выборов вне зависимости от их результата. 56-летний Рютте руководил правительством почти 13 лет.

7 июля находящаяся у власти правоцентристская коалиция распалась, не сумев договориться по поводу реформы права на получение убежища в стране. Последние недели в коалиции активно обсуждали, как уменьшить поток прибывающих в Нидерланды беженцев и их родственников. Одна из партий в итоге не согласилась с рядом предложений премьера Марка Рютте, что и спровоцировало правительственный кризис.

Парламент Нидерландов состоит из 225 депутатов. В нижней палате - Палате представителей - 150 депутатов, их избирают путем всеобщих выборов сроком на четыре года. Сенат избирают депутаты 12 провинциальных советов также на четыре года.

Марк Рютте Нидерланды МВД Ханке Брюинс Слот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 14 июля

Палата представителей США одобрила проект военного бюджета объемом $886 млрд

Китай обвинил США в милитаризации космоса

Китай обвинил США в милитаризации космоса

Минобороны Белоруссии сообщает об участии вагнеровцев в тренировке военных

Минобороны Белоруссии сообщает об участии вагнеровцев в тренировке военных

В Индии запустили ракету с лунной станцией Chandrayaan-3

В Индии запустили ракету с лунной станцией Chandrayaan-3

Ряд стран ЕС решили создать фонд для поддержки восстановления Украины

Мирзиеев принес присягу и вступил в должность президента Узбекистана

Что случилось этой ночью: пятница, 14 июля

Фондовые индексы США уверенно выросли благодаря сигналам ослабления инфляционного давления

Фондовые индексы США уверенно выросли благодаря сигналам ослабления инфляционного давления

ЕСПЧ отклонил очередное ходатайство Армении против Азербайджана

ЕСПЧ отклонил очередное ходатайство Армении против Азербайджана
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });