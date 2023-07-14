Парламентские выборы в Нидерландах пройдут 22 ноября

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Всеобщие выборы запланированы в Нидерландах на 22 ноября, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление уходящего в отставку кабинета министров. Эта дата назначена по рекомендации главы МВД Ханке Брюинс Слот.

При выборе даты правительство учитывало сроки, необходимые для подготовки партиям, возможности муниципалитетов и подготовку избирательного совета.

10 июля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что собирается уйти из политики после всеобщих выборов вне зависимости от их результата. 56-летний Рютте руководил правительством почти 13 лет.

7 июля находящаяся у власти правоцентристская коалиция распалась, не сумев договориться по поводу реформы права на получение убежища в стране. Последние недели в коалиции активно обсуждали, как уменьшить поток прибывающих в Нидерланды беженцев и их родственников. Одна из партий в итоге не согласилась с рядом предложений премьера Марка Рютте, что и спровоцировало правительственный кризис.

Парламент Нидерландов состоит из 225 депутатов. В нижней палате - Палате представителей - 150 депутатов, их избирают путем всеобщих выборов сроком на четыре года. Сенат избирают депутаты 12 провинциальных советов также на четыре года.