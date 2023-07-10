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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

В Еврокомиссии призвали не смешивать процессы вступления Швеции в НАТО и Турции в ЕС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Процессы вступления Швеции в НАТО, а Турции - в ЕС развиваются параллельно, но их не следует смешивать, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант.

"Вступление новых членов в НАТО - это одно, расширение Европейского союза - другое. Это две параллельные процедуры", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Она уточнила, что Швеция ожидает завершения ратификации решения государств-членов НАТО.

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"И Европейский союз, со своей стороны, имеет очень структурированную процедуру. При вступлении нужно выполнить серию условий. Даже те, кто желает стать страной-кандидатом, должны соблюсти серию правил. Так что это две разные вещи", - объяснила Спинант.

По ее словам, "ритм вступления зависит от усилий стран-кандидатов".

Журналистам на брифинге также напомнили, что в октябре текущего года будет обнародован доклад о состоянии подготовки к вступлению в ЕС государств-кандидатов.

Ранее в понедельник агентство "Анадолу" привело слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что на саммите НАТО 11-12 июля в Вильнюсе он призовет европейские государства открыть для его страны дорогу в ЕС, тогда и членство Швеции в НАТО станет возможным.

"Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем расчистим дорогу для заявки Швеции (на вступление в НАТО - ИФ), так же, как сделали это в случае с Финляндией", - заявил Эрдоган

НАТО Швеция Турция ЕС ЕК Реджеп Тайип Эрдоган
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