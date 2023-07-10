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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:24

Председатель Европейского совета обсудил с Эрдоганом вопрос членства Швеции в НАТО

Председатель Европейского совета обсудил с Эрдоганом вопрос членства Швеции в НАТО
Фото: TUR Presidency/ Murat Cetinmuhurdar/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель в понедельник на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил меры по активизации отношений ЕС и Анкары и проблему присоединения Швеции к НАТО.

"Провел хорошую встречу с президентом Эрдоганом на полях саммита НАТО. Изучили возможности по возвращению на первый план сотрудничества между ЕС и Турцией и оживлению наших отношений", - написал Мишель в твиттере.

"Мы также обсудили присоединение Швеции к НАТО", - добавил глава Евросовета.

Кроме того, Мишель выразил Эрдогану признательность за посредничество Турции в черноморской зерновой инициативе и обеспечение ее функционирования.

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Ранее в понедельник Эрдоган заявил, что на саммите НАТО призовет европейские страны открыть для Турции дорогу в ЕС, тогда и членство Швеции в альянсе станет возможным.

"Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем расчистим дорогу для заявки Швеции (на вступление в НАТО), так же, как сделали это в случае с Финляндией", - приводит слова Эрдогана агентство "Анадолу". Он отметил, что процесс вступления в НАТО также зависит от исполнения Швецией взятых на себя обязательств.

Позднее в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает желание Турции вступить в ЕС, однако напомнил, что этого не было в списке согласованных сторонами условий, которые необходимо выполнить для приема Швеции в НАТО. Генсек отметил, что, по его мнению, Швеция уже выполнила эти условия.

В настоящее время вступление Швеции в НАТО не ратифицировали Турция и Венгрия. Столтенберг на прошлой неделе заявил, что постарается до саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля устранить на политическом уровне остающиеся препятствия на пути Швеции в альянс.

Турция с 1999 года является кандидатом на вступление в ЕС. Однако переговоры Анкары и Брюсселя по данному вопросу давно застопорились. Западные СМИ отмечают, что единства среди стран ЕС по турецкой кандидатуре нет.

Шарль Мишель Турция Швеция ЕС Реджеп Тайип Эрдоган
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