Эрдоган обусловил возможность членства Швеции в НАТО открытием пути для вступления Турции в ЕС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на саммите НАТО призовет европейские страны открыть для его страны дорогу в ЕС, тогда, по его словам, и членство Швеции в НАТО станет возможным.

"Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем расчистим дорогу для заявки Швеции (на вступление в НАТО), так же, как сделали это в случае с Финляндией", - приводит в понедельник слова Эрдогана агентство "Анадолу".

Он отметил, что процесс вступления в НАТО также зависит от исполнения Швецией взятых на себя обязательств.

В настоящее время вступление Швеции в НАТО не ратифицировали Турция и Венгрия. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе заявил, что постарается до саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля устранить на политическом уровне остающиеся препятствия на пути Швеции в альянс.

Турция с 1999 года является кандидатом на вступление в ЕС. Однако переговоры Анкары и Брюсселя по данному вопросу давно застопорились. Западные СМИ отмечают, что единства среди стран ЕС по турецкой кандидатуре нет.