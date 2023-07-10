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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

В НАТО не считают вступление Турции в ЕС согласованным условием для приема Швеции в альянс

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает желание Турции вступить в ЕС, однако напомнил, что этого не было в списке согласованных сторонами условий, которые необходимо выполнить для приема Швеции в НАТО.

"Я поддерживаю амбиции Турции по вступлению в ЕС, но в то же время важно помнить, о чем мы договорились в Мадриде. Это был конкретный список условий, которые Швеция должна была выполнить, чтобы стать членом альянса", - заявил Столтенберг во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой перед саммитом НАТО.

В миреЭрдоган обусловил возможность членства Швеции в НАТО открытием пути для вступления Турции в ЕСЧитать подробнее

Генсек отметил, что, по его мнению, Швеция уже выполнила эти условия.

"Все еще возможно прийти к положительному решению по членству Швеции здесь в Вильнюсе", - добавил он, отметив, что каких-либо гарантий или уверенности по этому вопросу у него нет.

Аналогичную точку зрения высказал и канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине. "Турецкая заявка на вступление в ЕС никак не связана с присоединением Швеции к НАТО", - приводят слова канцлера западные СМИ.

Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на саммите НАТО призовет европейские страны открыть для его страны дорогу в ЕС, тогда и членство Швеции в НАТО станет возможным.

"Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем расчистим дорогу для заявки Швеции", - сказал он перед вылетом в Вильнюс.

В настоящее время вступление Швеции в НАТО не ратифицировали Турция и Венгрия. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе заявил, что постарается до саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля устранить на политическом уровне остающиеся препятствия на пути Швеции в альянс.

Турция с 1999 года является кандидатом на вступление в ЕС. Однако переговоры Анкары и Брюсселя по данному вопросу давно застопорились. Западные СМИ отмечают, что единства среди стран ЕС по турецкой кандидатуре нет.

ЕС Йенс Столтенберг НАТО Турция Швеция
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