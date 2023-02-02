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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

США вводят визовые ограничения для "Талибана" в ответ на ущемление прав женщин в Афганистане

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о введении дополнительных визовых ограничений в отношении членов движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) в связи дискриминационными решениями в отношении афганских женщин, сообщил американский госдепартамент.

"Я сегодня принимаю меры по введению дополнительных визовых ограничений для определенных действующих и бывших членов движения "Талибан", членов негосударственных силовых структур и иных лиц, которые связаны с ограничительной политике в отношении девочек и женщин в Афганистане, включая решение "Талибан" запретить женщинам учиться в университетах и работать в неправительственных организациях", - говорится в заявлении Блинкена.

Он добавил, что США осуждают действия талибов, которые "не могут рассчитывать на уважение и поддержку международного сообщества, пока они не будут соблюдать права человека и основные свободы всех афганцев, включая женщин и девочек".

Ранее сообщалось, что талибы до дальнейшего уведомления закрыли университеты для студенток и запретили девочкам посещать среднюю школу, ограничили свободу передвижения женщин и девочек, исключили женщин из большинства сфер деятельности и запретили женщинам посещать парки, спортзалы и общественные бани.

США Афганистан
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