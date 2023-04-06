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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

В Белом доме обвинили Трампа в спешном выводе американских войск из Афганистана

В Белом доме обвинили Трампа в спешном выводе американских войск из Афганистана
Фото: Jonathan Ernst - Pool/Getty Images

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Вашингтон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Президента США Джо Байдена при выводе американских войск из Афганистана в 2021 году "серьезно ограничивали" действия его предшественника Дональда Трампа, сообщает в четверг информагентство Associated Press со ссылкой на доклад Совета национальной безопасности.

"Президент Байден был значительно ограничен в вариантах при выводе войск из Афганистана из-за условий, оставленных его предшественником", - говорится в документе.

В нем отмечается, что, когда Байден стал президентом, военная подготовка талибов (движение "Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация) достигла наивысшего уровня с 2001 года. При этом в докладе содержится критика чрезмерно оптимистичных оценок американской разведки относительно готовности афганской армии к ведению активных боевых действий.

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На фоне спешного вывода войск США и НАТО из Афганистана талибы в августе 2021 года практически без боев установили контроль практически над всеми провинциями страны. 15 августа талибы заняли Кабул, президент Афганистана Ашраф Гани и представители его ближнего круга покинули страну. Эвакуация иностранных граждан и тех, кто работал с иностранными миссиями в Афганистане, длилась до конца месяца.

США Афганистан Джо Байден Дональда Трамп
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