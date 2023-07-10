Прошедшая неделя в мире стала рекордно жаркой за всю историю наблюдений

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Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - На прошедшей неделе зафиксирована рекордно высокая температура воздуха во всем мире, сообщила в понедельник Всемирная метеорологическая организация (ВМО, специализированное учреждение ООН).

"По предварительным данным, в мире зафиксировали самую жаркую неделю за всю историю наблюдений. Она последовала за самым жарким июнем за всю историю с беспрецедентной температурой поверхности моря и рекордно маленькой площадью антарктического морского льда", - говорится в релизе, опубликованном на сайте ВМО.

Согласно предварительным данным, средняя глобальная температура 7 июля составила 17,24 градуса по Цельсию. Это на 0,3 градуса по Цельсию выше предыдущего рекорда, установленного 16 августа 2016 года, в тот год Эль-Ниньо (природный феномен, сильно влияющий на климат в ряде мировых регионов - ИФ) был особо активен. Данные повторного анализа пока не получили подтверждения.

По данным директора отдела климатической информации ВМО Кристофера Хьюитта, ожидается, что Эль-Ниньо "еще больше подпитает жару как на суше, так и в океанах и приведет к более экстремальным температурам и морским тепловым волнам".

"Мы можем ожидать, что по мере развития Эль-Ниньо будет больше температурных рекордов, воздействие этого явления будет продолжаться до 2024 года", - сказал он, назвав такой сценарий "тревожными новостями для планеты".

Подчеркивается, что рекордно высокие температуры воздуха на суше и в океане могут оказывать "потенциально разрушительное воздействие на экосистемы и окружающую среду". В ВМО отмечают, что такие явления - следствие изменений климата, вызванных деятельностью человека.