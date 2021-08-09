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Эксперты ООН сочли многие климатические изменения необратимыми

Эксперты ООН сочли многие климатические изменения необратимыми
Фото: Ty O'Neil/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН в понедельник, 9 августа, опубликовала доклад, в котором предупредила о том, что многие климатические изменения необратимы.

"Доказательства неопровержимы: выбросы парниковых газов душат нашу планету и ставят в опасность миллиарды людей. Глобальное потепление влияет на каждый регион на Земле, многие изменения становятся необратимыми. Мы должны действовать решительно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу", - написал Генсек ООН Антониу Гуттериш в твиттере в связи с публикацией отчета МГЭИК.

Согласно отчету, "многие из наблюдаемых изменений климата беспрецедентны за тысячи, если не сотни тысяч лет", а многие из изменений, которые уже начались, например, продолжающийся подъем уровня моря, будут "необратимыми на протяжении сотен тысяч лет".

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В докладе отмечается, что, если в срочном порядке не сократить выбросы в атмосферу парниковых газов, то будет невозможно ограничить за ближайшие десятилетия повышение среднемировой температуры 1,5° C или хотя бы 2° C. Ранее в 2018 году МГЭИК опубликовала доклад "Глобальное потепление на 1,5 °C, в котором отмечала, что планета уже страдает от глобального потепления на 1° C, потому необходимо ограничить потепление на уровне 1,5° C.

Эксперты заявили, что изменение климата затрагивает все регионы мира, и в ближайшие десятилетия во всех регионах оно станет еще более заметным. При повышении среднемировой температуры на 1,5° C увеличится количество волн аномальной жары, теплые времена года станут длиннее, а холодные - короче. При глобальном потеплении на 2° C жара станет серьезной угрозой для здоровья людей и для сельского хозяйства.

Изменение климата приведет не только к повышению среднемировой температуры, но и к изменению других погодных параметров, что может привести к увеличению количества наводнений, таянию ледников, изменению морских экосистем.

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Также в докладе отмечается, что деятельность человека - главная и неоспоримая причина глобального потепления.

Эксперты пришли к выводу, что в случае быстрого и значительного сокращения выбросов углекислого газа и других парниковых газов в атмосферу способно сделать изменения климата не такими сильными.

Доклад МГЭИК является частью Шестого оценочного доклада, обобщающий доклад по которому будет опубликован в 2022 году.

Обобщающие доклады МГЭИК публикуются раз в 6-7 лет. МГЭИК также публикует специальные доклады по более конкретным вопросам между Обобщающими докладами.

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ООН Антониу Гуттериш

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