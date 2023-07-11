Президент Литвы призвал к размещению сил НАТО на границе с Россией на постоянной основе

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В настоящей ситуации НАТО следует отказаться от соблюдения условий основополагающего акта Россия-НАТО и разместить силы альянса на границе с Россией на постоянной основе, заявил в интервью британской газете The Times президент Литвы Гитанас Науседа.

Он мотивировал свое заявление, в частности, размещением российского тактического ядерного оружия в Белоруссии и якобы существующими "постоянными ядерными угрозами" со стороны России.

Основополагающий акт Россия-НАТО, подписанный в мае 1997 года предусматривает, что альянс не будет размещать ядерное оружие на территории новых членов и не будет строить места его хранения.

О намерении разместить в Литве на постоянной основе около 4 тысяч своих военных заявил в июне глава германского Минобороны Борис Писториус. Во время своего визита в Вильнюс Писториус заявил, что "согласен с давним требованием прибалтийского государства расширить немецкое военное присутствие в стране", сообщали СМИ.

"Германия готова на постоянной основе разместить в Литве мощную бригаду. Мы говорим о бригаде численностью в 4 тысячи солдат, с соответствующей материальной частью, транспортными средствами и всем, что к ней прилагается ", - сказал министр.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в апреле 2022 года заявил The Telegraph, что НАТО находится "в разгаре очень фундаментальной трансформации", которая будет иметь "долгосрочные последствия" для России.

"То, что мы видим сейчас, - это новая реальность, новая норма для европейской безопасности. Поэтому мы попросили наших военных руководителей предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО", - сказал Столтенберг.

По его словам, численность войск НАТО на "восточном фланге" уже тогда достигала 40 тысяч солдат.