Министры обороны США и Германии обсудили укрепление восточного фланга НАТО и Украину

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Министры обороны США и ФРГ Ллойд Остин и Борис Писториус в ходе встречи в среду обсудили помощь Украине и усиление восточного фланга НАТО, сообщил Пентагон.

"Остин поблагодарил министра Писториуса за значительную помощь и содействие Германии Украине. Он также поблагодарил Германию за поддержку усилий по укреплению восточного фланга НАТО, включая поддержу развертывания сил США и НАТО в Германии и через ее территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что шеф Пентагона приветствовал принятие Германией национальной стратегии в области безопасности и подтверждение ею намерения увеличивать расходы на оборону.

"Министры обсудили ряд других глобальных вызовов, включая проблемы в Индо-Тихоокеанском регионе. Они договорились поддерживать тесный контакт по множеству вопросов, представляющих взаимный интерес и влияющих на трансатлантическую безопасность", - подчеркивает ведомство.