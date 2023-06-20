Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Стратегические бомбардировщики США B-1B впервые сели в Швеции

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Пара американских стратегических бомбардировщиков B-1B впервые совершила посадку на шведскую авиабазу, сообщило во вторник Командование ВВС США в Европе.

Посадка была осуществлена накануне в рамках полетов американских бомбардировщиков над Европой на авиабазу Лулео-Каллакс, расположенную на севере Швеции.

"Это прибытие стратегических бомбардировщиков в Швецию подчеркивает сотрудничество США и Швеции и способность американских вооруженных сил беспрепятственно интегрироваться с союзниками и странами-партнерами", - говорится в сообщении.

Как сообщало Командование ВВС США в Европе, 23 мая на авиабазу Фэрфорд в Англии были переброшены два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer "для обеспечения инициатив американского европейского командования и НАТО по сдерживанию". Самолеты совершили трансатлантический перелет с авиабазы Дайс в штате Техас. Затем 26 мая на авиабазу Фэрфорд в Англии прибыли еще два таких американских бомбардировщика.

За прошедшее время они уже совершили серию полетов над Европой, в том числе над Балтикой, Центральной Европой, Балканами, а также Норвежским морем для взаимодействия с находившимся в его акватории американским авианосцем USS Gerald Ford в рамках натовских учений Arctic Challenge 2023.

США Швеция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Верховный суд Белоруссии отклонил апелляцию Тихановской, приговоренной к 15 годам колонии

Верховный суд Белоруссии отклонил апелляцию Тихановской, приговоренной к 15 годам колонии

Экс-глава Nissan Карлос Гон подал иск к компании на $1 млрд

Экс-глава Nissan Карлос Гон подал иск к компании на $1 млрд

Что случилось этой ночью: вторник, 20 июня

Законодатели США предложили запретить обнародование личных данных военных без их согласия

Законодатели США предложили запретить обнародование личных данных военных без их согласия

ЕС запланировал предложить Украине финансовую помощь в размере около 50 млрд евро

Байден отметил прогресс в отношениях США и КНР после встречи Блинкена и Си Цзиньпина

Байден отметил прогресс в отношениях США и КНР после встречи Блинкена и Си Цзиньпина
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });