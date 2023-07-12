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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Стратегический бомбардировщик ВВС США совершил вынужденную посадку в Японии

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Из-за технических неполадок, возникших во время полета, стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress в среду совершил вынужденную посадку в Японии на американской авиабазе Йокота к западу от Токио, сообщило командование базы.

Посадка бомбардировщика, способного нести ядерное оружие, прошла успешно. О деталях возникших на борту неполадок не сообщается.

Данный самолет приписан к 5-му бомбардировочному крылу, которое размещается на авиабазе Майнот в американском штате Северная Дакота.

ВВС США Япония США
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