У берегов Литвы разместились три боевых корабля НАТО

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Боевые корабли Первой постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG1) размещены у берегов Литвы на время проведения саммита блока в Вильнюсе, сообщил Североатлантический альянс.

У берегов Литвы на данный момент находятся три корабля SNMG1 - флагман группы германский фрегат FGS Mecklenburg-Vorpommern, нидерландский фрегат HNLMS De Zeven Provincien и итальянский эсминец ITS Caio Duilo.

"SNMG1 патрулирует литовское побережье в Балтийском море для обеспечения ситуационной осведомленности с воздуха и на море", - уточнили в НАТО.