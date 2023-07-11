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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

В НАТО пообещали "мощное и позитивное" послание Киеву о перспективах вступления в альянс

В НАТО пообещали "мощное и позитивное" послание Киеву о перспективах вступления в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Фото: Aytac Unal/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Проходящий в Вильнюсе саммит НАТО передаст мощное, позитивное и единое послание о перспективах вступления Украины в Североатлантический альянс, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Послание (Украине - ИФ) будет позитивным, послание будет мощным и единым", - заявил Столтенберг в начале саммита во вторник.

Он выразил надежду, что союзники договорятся о сближении Украины с НАТО.

"Речь идет как о пути к членству, так и о самой неотложной задаче - военной поддержке. Потому что, пока мы не обеспечим победу Украины в этой войне, если мы не обеспечим победу Украины как суверенной независимой нации, вопрос членства не будет обсуждаться", - подчеркнул генсек НАТО.

По его словам, "поэтому мы должны понимать сроки, задачи, и первая и самая неотложная задача - добиться того, чтобы Украина победила".

"На саммите НАТО мы согласуем пакет для Украины с более практической поддержкой, с более крепкими политическими связями, а также с решениями по приближению Украины к членству в НАТО", - добавил Столтенберг.

Накануне Столтенберг заявлял, что переговоры об условиях вступления Украины в НАТО все еще продолжаются. Альянс рассматривает возможность освобождения Украины от реализации Плана действий по членству, создания Совета Украина-НАТО и согласования долгосрочной программы помощи украинским вооруженным силам.

Йенс Столтенберг НАТО Украина
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