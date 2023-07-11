Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

Байден в Вильнюсе подтвердил обязательства США по обороне стран Балтии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, находящийся с визитом в Вильнюсе для участия в саммите НАТО, заявил, что его страна твердо придерживается обязательства по поддержке своих союзников по Североатлантическому альянсу, включая страны Балтии.

"Соединенные Штаты сегодня здесь, чтобы еще раз подтвердить приверженность своим обязательствам в рамках НАТО (...) Мы несем обязательства по отношению к Литве, странам Балтии и НАТО", - заявил Байден на встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой во вторник в Вильнюсе.

США Джо Байден НАТО Литва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Израиле противники юридической реформы блокировали подъезды к крупным городам

В НАТО пообещали "мощное и позитивное" послание Киеву о перспективах вступления в альянс

В НАТО пообещали "мощное и позитивное" послание Киеву о перспективах вступления в альянс

В Литве собрались закупить танки для создания дивизии

Brent подорожала до $78,1 за баррель

Brent подорожала до $78,1 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 11 июля

Фондовые индексы США завершили понедельник ростом

Фондовые индексы США завершили понедельник ростом

Белый дом выступил против сокращения деятельности по оповещению РФ в рамках ДСНВ

Белый дом выступил против сокращения деятельности по оповещению РФ в рамках ДСНВ

Эрдоган пообещал ускорить рассмотрение в парламенте заявки Швеции на вступление в НАТО

Председатель Европейского совета обсудил с Эрдоганом вопрос членства Швеции в НАТО

Председатель Европейского совета обсудил с Эрдоганом вопрос членства Швеции в НАТО

Что произошло за день: понедельник, 10 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });