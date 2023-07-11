В Москве будут следить за заявлениями участников саммита НАТО

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Кремле тщательно отслеживают заявления представителей стран-участниц НАТО, чтобы принимать меры по обеспечению безопасности России, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Содержательная часть в канун этого саммита, собственно, уже начала демонстрировать сильный антироссийский настрой, который сквозит в заявлениях, в выступлениях представителей всех стран-членов Альянса. Однозначно речь идет о саммите объединения, которое носит ярко выраженный и концентрированный антироссийский характер, Россия тоже воспринимается ими как враг, как противник, - отметил он. - Именно в этом ключе и будет вестись обсуждение".

"Разумеется, мы очень тщательно это отслеживаем, потому что много высказываний, и, конечно же, это должно и будет предметом для глубокого анализа с тем, чтобы принимать меры, направленные на обеспечение нашей собственной безопасности", - сказал представитель Кремля.

На вопрос, как отразится вступление Швеции в НАТО на безопасности России, он ответил: "Негативно. Негативные последствия, однозначно".

У него уточнили, какие меры, Россия примет в данном случае.

"Меры, аналогичные с теми, которые проектируются, которые планируются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии", - сказал Песков.

10 июля, накануне начала саммита НАТО, стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снял возражения против присоединения Швеции к альянсу и пообещал ускорить процесс ратификации этого решения в парламенте. В Будапеште сказали, что и парламент Венгрии не будет затягивать с ратификацией после того, как Анкара на нее согласилась.