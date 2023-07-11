Россия оставляет за собой право расследовать место подрыва "Северных потоков"

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Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российские следственные органы вправе в любой момент провести обследование мест взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

"Мы оставляем за собой право проводить собственное расследование. В этом контексте мы обратили внимание на утверждение в письме властей Германии, Дании и Швеции о том, что доступ к месту преступления якобы открыт. Исходим из того, что в таком случае наши следственные органы и эксперты могут его самостоятельно и в любой момент обследовать в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой РФ уголовного дела по статье об акте международного терроризма", - сказал Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН.

Он отметил, что власти европейских государств "показательно бездействуют", пытаясь "затянуть время, чтобы замести следы истинных виновников преступления".

"Любые усилия по сокрытию следов диверсии в Балтийском море обречены на провал. Ожидаем от властей Германии, Дании и Швеции конкретных шагов по проведению объективного и транспарентного расследования всех обстоятельств произошедшего с обязательным подключением к ним российских органов и других заинтересованных сторон", - подчеркнул российский постпред.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока 2" - близ датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией. Дания, Швеция, ФРГ продолжают расследование по поводу взрывов.

14 июня газета The Wall Street Journal сообщила, что западные официальные лица, в том числе в США и в Германии, заявили, что подозревают в организации и осуществлении диверсии на "Северных потоках" некую "проукраинскую группировку".