Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Россия оставляет за собой право расследовать место подрыва "Северных потоков"

Россия оставляет за собой право расследовать место подрыва "Северных потоков"
Фото: AP/TASS

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российские следственные органы вправе в любой момент провести обследование мест взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

"Мы оставляем за собой право проводить собственное расследование. В этом контексте мы обратили внимание на утверждение в письме властей Германии, Дании и Швеции о том, что доступ к месту преступления якобы открыт. Исходим из того, что в таком случае наши следственные органы и эксперты могут его самостоятельно и в любой момент обследовать в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой РФ уголовного дела по статье об акте международного терроризма", - сказал Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН.

Он отметил, что власти европейских государств "показательно бездействуют", пытаясь "затянуть время, чтобы замести следы истинных виновников преступления".

"Любые усилия по сокрытию следов диверсии в Балтийском море обречены на провал. Ожидаем от властей Германии, Дании и Швеции конкретных шагов по проведению объективного и транспарентного расследования всех обстоятельств произошедшего с обязательным подключением к ним российских органов и других заинтересованных сторон", - подчеркнул российский постпред.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока 2" - близ датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией. Дания, Швеция, ФРГ продолжают расследование по поводу взрывов.

14 июня газета The Wall Street Journal сообщила, что западные официальные лица, в том числе в США и в Германии, заявили, что подозревают в организации и осуществлении диверсии на "Северных потоках" некую "проукраинскую группировку".

ООН Василий Небензя Северный поток Северный поток-2
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Конфликт на Украине будет длиться, пока Запад не откажется от идеи поражения России, заявил Лавров

Что произошло за день: вторник, 11 июля

Коалиция из 11 стран начнет в августе тренировать украинцев пилотированию F-16

Коалиция из 11 стран начнет в августе тренировать украинцев пилотированию F-16

В НАТО заявили, что не ищут конфронтации с РФ и стремятся сохранить каналы связи

Блок НАТО максимально усилил оборону со времен холодной войны

В НАТО согласились упростить процесс присоединения Украины к альянсу

В НАТО согласились упростить процесс присоединения Украины к альянсу

Борис Джонсон в восьмой раз стал отцом

Переизбранный Мирзиеев уволил 20 руководителей администраций, компаний и ведомств Узбекистана

У берегов Литвы разместились три боевых корабля НАТО

У берегов Литвы разместились три боевых корабля НАТО

Байден выступил за упрощение процесса вступления Украины в НАТО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });