Великобритания отправит Украине еще 70 боевых машин и боеприпасы для танков Challenger 2

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Британские военные решили передать Украине еще 70 боевых машин в рамках очередного пакета помощи, сообщает в среду Даунинг-стрит.

"Великобритания передаст Украине еще 70 боевых транспортных средств, а также машин материально-технического обеспечения. В частности, речь идет о боевых машинах разведки CVR(T)", - отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что передаваемая техника, среди прочего, нужна для эвакуации раненых, подбитой бронетехники, а также для доставки боеприпасов на позиции.

"Кроме того, в рамках данного пакета Украине немедленно передадут тысячи дополнительных снарядов для танков Challenger 2", - сообщает канцелярия британского премьера.